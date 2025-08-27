Criminoso invade restaurantes em São Bernardo do Campo (SP) e rouba bebidas e carnes

Restaurantes em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, têm sido alvo de invasões noturnas. Um criminoso tem arrombado estabelecimentos para roubar carnes e bebidas. Áquila Maria de Souza, dona de um dos estabelecimentos furtados, lamentou o ocorrido e os prejuízos deixados pelo invasor. Ela terá que usar o dinheiro do aluguel do local para pagar o conserto da porta. No entanto, Áquila não foi a única vítima; o mesmo suspeito já atuou anteriormente em comércios próximos e de forma semelhante. As vítimas reforçaram a segurança, instalando alarmes e câmeras, mas ainda alegam se sentir vulneráveis. Os casos foram registrados para as autoridades e as vítimas aguardam medidas para capturar o responsável.



