Criminoso invade restaurantes em São Bernardo do Campo (SP) e rouba bebidas e carnes
As vítimas reforçaram a segurança, instalando alarmes e câmeras, mas ainda alegam se sentir vulneráveis
Restaurantes em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, têm sido alvo de invasões noturnas. Um criminoso tem arrombado estabelecimentos para roubar carnes e bebidas. Áquila Maria de Souza, dona de um dos estabelecimentos furtados, lamentou o ocorrido e os prejuízos deixados pelo invasor. Ela terá que usar o dinheiro do aluguel do local para pagar o conserto da porta.
No entanto, Áquila não foi a única vítima; o mesmo suspeito já atuou anteriormente em comércios próximos e de forma semelhante. As vítimas reforçaram a segurança, instalando alarmes e câmeras, mas ainda alegam se sentir vulneráveis. Os casos foram registrados para as autoridades e as vítimas aguardam medidas para capturar o responsável.
