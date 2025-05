Criminoso venezuelano contrata sósia, coloca tornozeleira eletrônica nele e foge

O criminoso venezuelano Juan Gabriel Rivas Nunez, de 43 anos, contratou um sósia, colocou a tornozeleira eletrônica nele e fugiu da polícia brasileira. Juan era foragido na Venezuela e foi preso no Brasil há dois anos, quando foi levado para uma penitenciária em Roraima. Ele é chefe de uma das maiores facções da Venezuela, a ‘Banda de Juancho’. Sua extensa ficha criminal envolve homicídio, tráfico de armas, extorsão, entre outros. A facção faz extração de ouro e tem a posse de várias minas no seu país de origem. O governo venezuelano havia pedido a extradição de Juan e, enquanto aguardava a decisão do STF, sua prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar no Brasil.



