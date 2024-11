Criminosos agem em conjunto e fazem roubos simultâneos em rua da zona oeste de SP

Uma câmara flagrou dois assaltos acontecendo simultaneamente em uma rua de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Uma jovem saia de um condomínio quando foi abordada por um criminoso armado. Ela foi agredida e obrigada a informar a senha do aparelho. No outro lado da rua, um homem também era rendido por um bandido armado, que chegou a colocar o revólver no peito da vítima. Enquanto eles roubavam, dois comparsas aguardavam. Depois dos roubos, os quatro bandidos voltaram ao local para recuperar uma arma perdida durante a fuga.