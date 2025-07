Criminosos aplicam ‘golpe da panela de pressão’ em idosos e deixam R$ 6 mil de prejuízo em SP

Um casal de idosos foi vítima do chamado "golpe da panela de pressão" e acabou tendo um prejuízo de R$ 6 mil em Jandira, na Grande São Paulo. Os criminosos passaram na rua anunciando as panelas de pressão novas por R$ 65, um preço mais baixo do que o normal. No entanto, os golpistas cobraram um valor muito mais alto na maquininha de cartão. Pedro, o esposo, chegou a passar dois cartões de crédito, mas os criminosos disseram que foram recusados e, sem entregar a panela, ligaram o carro e foram embora depressa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!