Criminosos arrancam mulher de dentro de carro e roubam o veículo na zona leste de SP

Uma mulher estacionava o carro em casa quando foi cercada por criminosos na zona leste de SP. Eles chegaram ao lado do veículo e anunciaram o assalto. A mulher então acelerou o veículo, mas acabou indo para o lado errado. A porta do carro abriu acidentalmente e, nesse momento, os criminosos aproveitaram para tirá-la de dentro do veículo, fugindo com ele. Policiais conseguiram localizar e recuperar o carro, que tinha rastreador. Vários moradores do Parque São Lucas relatam que a região tem sofrido com constantes ações de criminosos.



