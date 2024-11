Criminosos atacam pais acompanhados dos filhos pequenos na Grande São Paulo

Criminosos armados estão atacando pais acompanhados de crianças em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Uma das vítimas foi abordada por dois homens em uma moto enquanto o filho pequeno andava de triciclo. Outras imagens registraram o momento em que uma família é atacada por criminosos armados ao sair de uma sorveteria. As crianças conseguiram correr, mas os ladrões chegaram a fazer o homem se deitar no chão. Os moradores da região estão assustados com tanta insegurança e a polícia trabalha para identificar os suspeitos.