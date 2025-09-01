Criminosos causam acidente para roubar moto em Diadema (SP)

Dois criminosos causaram um acidente para roubar uma moto em Diadema, na Grande São Paulo. Eles provocaram uma batida e, depois que a motociclista caiu no chão, o garupa se aproximou e levou o automóvel dela. A vítima estava a caminho do trabalho e disse que viu o suspeito de longe, mas não percebeu que estava sendo seguida. Os criminosos ainda não foram encontrados. A motocicleta da vítima não possuía rastreador ou seguro.

Apenas no primeiro semestre de 2025, mais de 15 mil motos foram roubadas ou furtadas em São Paulo. O objetivo dos criminosos é utilizar o veículo em outros crimes ou desmontar e vender as peças.



