Criminosos furtam R$ 600 mil em joias após porteiro liberar entrada em prédio de alto padrão

Criminosos invadiram um prédio de alto padrão e furtaram R$ 600 mil em joias no Rio de Janeiro. O porteiro autorizou a entrada dos ladrões ao ser informado que um deles visitaria um amigo. Após arrombar a porta do apartamento no segundo andar, eles reviraram os cômodos até encontrar as joias no cofre. Ao retornar para casa, os donos do apartamento encontraram a porta arrombada e as luzes acesas. Câmeras registraram toda a ação e, agora, a polícia analisa imagens para identificar os suspeitos.