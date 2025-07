Criminosos invadem barbearia e deixam prejuízo de R$ 15 mil em São Paulo

Dois criminosos invadiram uma barbearia e deixaram um prejuízo de R$ 15 mil no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A dupla fingia estar batendo papo, como amigos sentados na calçada, na frente da barbearia. Um deles até mesmo olhou para a câmera que flagrou toda a ação e sorriu. O alarme do sistema de segurança falhou na invasão. Os criminosos quebraram a vidraça antes de invadir o estabelecimento. Em seis anos de funcionamento da barbearia, o dono do negócio afirmou que o estabelecimento nunca foi roubado.



