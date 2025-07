Criminosos invadem distribuidora de gás, rendem funcionários e roubam dinheiro em Itapevi (SP)

Os funcionários de uma distribuidora de gás foram rendidos por criminosos em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. Os assaltantes roubaram o dinheiro do caixa do estabelecimento e mandaram as vítimas prenderem até mesmo o cão de guarda. Na fuga, os suspeitos utilizaram uma moto que estava estacionada próximo ao local. As imagens das câmeras de segurança captaram toda a ação dos criminosos. Um boletim de ocorrência já foi registrado e as vítimas esperam pela prisão dos suspeitos.



