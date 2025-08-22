Criminosos invadem e roubam mansão na zona sul de São Paulo

Uma mansão foi invadida e roubada por criminosos no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Moradores e funcionários foram feitos reféns por quase duas horas. Os assaltantes levaram diversos pertences, como celulares, joias e dinheiro. Imagens de câmeras de segurança flagraram o carro dos criminosos circulando pela região, e a polícia agora usa essas gravações para tentar identificar os suspeitos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o Morumbi foi o bairro com mais registros de roubos a residências no primeiro trimestre de 2025. Em outro caso na mesma região, assaltantes foram flagrados com sacolas e fuzis nas ruas. O prejuízo das vítimas ultrapassou R$ 1 milhão.



