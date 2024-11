Criminosos invadem empresa pelo telhado e deixam R$ 200 mil de prejuízo no litoral paulista

Uma empresa de crédito consignado teve um prejuízo de mais de R$ 200 mil após um assalto em Santos, no litoral paulista. O estabelecimento foi roubado duas vezes, apenas neste ano. O que chamou a atenção foi que, nos dois casos, os bandidos entraram pelo telhado. Foram levados 32 computadores, 81 celulares, além de R$ 3,5 mil e outros equipamentos. Depois do primeiro assalto, a proprietária fez um seguro no valor de R$ 30 mil, mas não foi o suficiente. Ela acredita que os dois assaltos foram feitos pelos mesmos criminosos. Agora, ela não sabe o que fazer para manter a empresa aberta.