Em Paraty (RJ), criminosos armados invadiram um quiosque e atiraram contra clientes na Praia do Pontal. Quatro pessoas foram baleadas, e duas morreram. As vítimas são um policial militar, que estava de folga, e um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Câmeras de segurança flagraram toda a ação e o desespero dos clientes do quiosque.