Criminosos invadem restaurante chinês em SP, rendem clientes e funcionários e roubam marmitas

No bairro do Jabaquara, em São Paulo, um restaurante chinês foi alvo de assalto. Dois criminosos armados renderam motociclistas e entraram no local. Sob ameaça, clientes e funcionários foram levados à cozinha, onde foram obrigados a entregar dinheiro e celulares. Os bandidos também levaram comida antes de fugir.



