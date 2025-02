Criminosos realizam assaltos em série e aterrorizam moradores na zona leste de SP

Moradores do bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo, na zona leste de SP, estão sofrendo com quadrilhas especializadas em assaltos a casas. Ao todo, 13 denúncias de roubo à mão armada foram feitas na região em menos de dois meses. Alguns deles foram gravados por câmeras de segurança. Em uma das ocorrências, uma família foi surpreendida por dois assaltantes armados enquanto chegavam em casa. Os moradores estão vivendo com medo e ajustaram suas rotinas, evitando até mesmo pedir comida por delivery. Eles pedem um aumento no patrulhamento policial para garantir a segurança da comunidade. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que investiga os casos.



