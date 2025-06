Criminosos roubam, em São Paulo, carro que era a única lembrança deixada por um avô ao neto

Uma família teve seu Santana, ano 97, roubado em São Paulo. O carro era a herança deixada por José Moura ao neto. José faleceu no ano passado, em decorrência de complicações da diabetes. O veículo era um verdadeiro xodó da família, sendo companheiro de viagens e aventuras lideradas por ele. Agora, os familiares têm compartilhado imagens do furto nas redes sociais, na esperança de recuperar essa valiosa lembrança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!