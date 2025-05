Criminosos são flagrados arrombando porta de mercado para furtar balança

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que três suspeitos furtaram três balanças de um mercado na zona sul de São Paulo. Os indivíduos chegaram em um carro prata, avaliaram a área e forçaram a entrada no local. Enquanto dois invadiam o estabelecimento e desligavam as balanças, o outro aguardava do lado de fora. O gerente foi alertado por vizinhos que ouviram vozes e encontrou o local já sem as balanças. A polícia está utilizando as imagens das câmeras para identificar os suspeitos.



