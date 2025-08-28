Criminosos tentam escapar pelo telhado após roubarem carros em Santo André (SP)

Uma intensa perseguição policial ocorreu em Santo André, no ABC Paulista. Após o roubo de dois veículos na região, a polícia foi acionada e encontrou rapidamente os suspeitos. Durante a fuga desesperada, um deles escalou telhados para escapar.

O incidente começou quando três homens abordaram uma mulher que saía de casa de carro. Armados, realizaram o assalto e fugiram em alta velocidade. A perseguição se intensificou quando os ladrões colidiram o veículo e seguiram a pé por uma rua residencial. Um suspeito subiu nos telhados e percorreu cerca de 200 metros antes de ser cercado.

Moradores locais ajudaram a polícia, indicando a localização dos fugitivos. A presença massiva da polícia chamou a atenção do bairro inteiro.

Apesar das tentativas de escapar, um dos envolvidos foi preso; outros dois continuam foragidos, mas já foram identificados pela polícia.

