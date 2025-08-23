Criminosos trocam tiros com a polícia após sequestro-relâmpago de idoso na Grande São Paulo

Criminosos trocaram tiros com a polícia após o sequestro-relâmpago de um idoso de 71 anos em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A vítima foi obrigada a fazer transferências bancárias. Uma perseguição policial se iniciou quando os suspeitos tentaram fugir em um carro, mas acabaram batendo o veículo. Houve troca de tiros e um dos criminosos morreu. Um segundo suspeito está internado sob escolta e outros dois foram presos. A polícia investiga se a quadrilha fez mais vítimas na região.



