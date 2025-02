Criminosos usam fuzis e drones em confronto com a polícia no Complexo do Alemão

Uma operação policial no Complexo do Alemão mobilizou mais de 500 policiais civis e militares. A ação coincide com o aniversário de 55 anos de Edgar Alves, líder do Comando Vermelho. Criminosos utilizam drones para monitorar a atividade policial. O clima permanece tenso, enquanto os agentes buscam conter a expansão criminosa na região. Enquanto acontecia a operação no Complexo do Alemão, outra era realizada no Complexo da Penha.