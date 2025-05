‘Dama do tráfico’ é presa após comandar operações do tráfico enquanto o marido está na cadeia

Luciane Barbosa, conhecida como a “dama do tráfico”, foi presa. Ela é esposa do traficante conhecido como “Tio Patinhas”, um dos líderes do tráfico de drogas que foi preso. Luciane estava comandando as operações enquanto o marido está na cadeia. Ela entrou na mira da polícia após visitar o suspeito na prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!