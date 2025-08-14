Defesa de influenciador acusado de exposição infantil deixa caso após mandado de busca e apreensão

A defesa do influenciador Hytalo Santos, suspeito de exposição e exploração de crianças e adolescentes, deixou o caso após a polícia cumprir um mandado de busca e apreensão. No momento do mandado, o influenciador não estava em casa. Pouco tempo depois da ocorrência, as autoridades encontraram uma van caracterizada com as iniciais e desenhos de Hytalo Santos abandonado na rua. Testemunhas disseram ter visto o veículo saindo da casa pouco antes do mandado. Os perfis de redes sociais dele estão bloqueados e ele está impedido de fazer contato com os citados na investigação.



