Defesa de Maicol contesta perícia do celular; histórico revela pesquisa sobre limpar cena de crime

José Almir, advogado de Maicol, um dos principais suspeitos de estar envolvido no assassinato da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, falou com o Balanço Geral. Ele disse que o acusado está convicto de sua inocência e se apresentou na delegacia espontaneamente. Além disso, foi constatado que no celular de Maicol havia uma pesquisa sobre como limpar uma cena de crime. Diante do questionamento, José Almir alegou que “se alguém fez, não foi ele” e que busca contestar a perícia do aparelho e reverter a prisão temporária.



