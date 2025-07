Delegado aposentado reage a assalto e atira em criminoso no centro de São Paulo

O delegado aposentado Clovis Araújo reagiu a um assalto e baleou o criminoso na rua Martins Fontes, no centro de São Paulo. O assaltante chegou de bicicleta e, com a mão debaixo da blusa simulando estar armado, deu voz de assalto. No momento, o delegado entregou o celular, mas assim que o homem virou as costas, atirou na perna do criminoso, conforme os protocolos policiais de disparo de intervenção. Logo em seguida, policiais civis e militares chegaram ao local. O suspeito foi levado ao hospital para receber atendimento e, em seguida, será autuado.



