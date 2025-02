Delegado confirma que padrasto confessou ter assassinado menino Alisson, de 3 anos

O delegado Daniel Ocko confirmou que Pedro Henrique, padrasto do menino Alisson, confessou à polícia que teria espancado a criança com socos e tapas após ela ter mordido seu dedo. O corpo do menino de 3 anos foi encontrado em uma área de mata. Segundo o padrasto, após as violências ele ainda teria tentado reanimar a criança, mas não obteve sucesso. Depois do ocorrido, ele ocultou o corpo, negou o crime e participou das buscas, desviando da responsabilidade do crime. Após a confissão, Pedro Henrique foi levado a uma penitenciária e a mãe da criança também está sendo investigada por estar ciente das agressões do companheiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!