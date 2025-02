Delegado da Polícia Civil é alvo de buscas em SP, suspeito de envolvimento com delator do PCC

O delegado de classe especial Alberto Pereira Matheus Junior, da Polícia Civil de São Paulo, está sob investigação após descobertas de movimentações financeiras suspeitas em sua conta. Seu nome foi encontrado no telefone de um policial preso suspeito de extorquir dinheiro de Vinicius Gritzbach, delator do PCC executado no aeroporto de Guarulhos. Investigações apontam que Alberto pode ter recebido dinheiro de outros agentes acusados de corrupção.