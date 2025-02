Delegado em surto atira contra mulher, empregada doméstica e funcionários de hospital no DF

O delegado da Polícia Civil Mikhail Menezes, de 40 anos, foi detido após disparar contra sua esposa e uma empregada doméstica em sua casaa. Ele então levou seu filho de 7 anos ao hospital no Lago Sul, Brasília, onde, durante a triagem, atacou também uma supervisora de enfermagem com tiros. Menezes estava afastado há 30 dias por razões psicológicas, mas mantinha a posse de arma. As vítimas estão internadas em estado grave no Hospital de Base, referência em emergências na capital federal.