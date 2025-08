Dentista brasileiro morre após cair da sacada de hotel em Ibiza, na Espanha

Lucca Cambraia, dentista brasileiro de 26 anos, faleceu após cair da sacada do primeiro andar de um hotel em Ibiza. O incidente ocorreu enquanto ele estava de férias na Espanha. Segundo informações fornecidas pelo avô dele, Lucca bateu a cabeça e morreu no local. A polícia local abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da queda.



