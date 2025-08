Dentro da Notícia: Arma falha durante tentativa de execução e cachorro ataca criminosos

Dois criminosos em uma motocicleta tentaram executar um comerciante no bairro Jardim Primavera, no Guarujá, litoral norte de São Paulo. No entanto, conforme capturado pelas câmeras de segurança, a arma falhou durante o crime e os criminosos tiveram que fugir rapidamente com a moto. Eis que o cachorro que acompanhou toda a cena resolveu agir. O animal correu e tentou atacar os criminosos, que fugiram na motocicleta.



