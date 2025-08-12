Dentro da Notícia: Carro é levado por bandidos em menos de um minuto em São Paulo

Um carro foi levado por bandidos em menos de um minuto no Tucuruvi, zona norte de São Paulo. Durante a madrugado, dois criminosos estacionaram um veículo em uma esquina e ficaram observando o movimento. Um deles saiu do carro e foi até a Saveiro de Thiago de Oliveira, que é uma herança da família. O assaltante tentou dar a partida no veículo, mas não conseguiu. Ele desceu do carro e o empurrou até conseguir levá-lo.



