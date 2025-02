Dentro da Notícia: Criminosos aproveitam distração de moradora para invadir residência em SP

No Jardim Aeroporto, zona sul de São Paulo, criminosos aproveitaram a demora de uma moradora para entrar com o carro na garagem e invadiram sua residência. A Polícia Militar foi chamada e os bandidos tentaram fugir, levando os objetos que roubaram. No entanto, os agentes conseguiram prender os três suspeitos. Um deles portava uma arma de brinquedo, que parecia ser um fuzil.