Dentro da Notícia: Criminosos em motos assaltam vítimas após acidente de trânsito

Dois criminosos, cada um em uma moto, assaltaram um motorista depois de um acidente de trânsito entre eles. Os circuitos das câmeras de segurança da rua gravaram tudo. O motorista foi fazer uma conversão, mas acabou não dando a seta. Ele não viu os motociclistas, que bateram na lateral do carro após a fechada. Eles pararam para discutir, com certa tranquilidade, quando um dos motociclistas sacou a arma e exigiu o celular do motorista. Ninguém foi preso.



