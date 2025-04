Dentro da Notícia: Criminosos fazem encenação dentro de mercado e furtam 64 celulares

Em um supermercado em Prudentópolis (PR), uma quadrilha formada por três bandidos realizou um grande roubo, levando mais de 60 celulares de um mercado. Enquanto um dos homens simulava a saída do estabelecimento, seus comparsas distraíam os seguranças. Um dos criminosos se escondeu sob uma lona que cobria um quiosque de celulares, de onde furtou os aparelhos. A ação meticulosa da quadrilha só foi descoberta depois, quando o dono do quiosque constatou o desaparecimento dos celulares e revisou as imagens das câmeras de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!