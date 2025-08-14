Dentro da notícia: Empresário é assaltado em frente de casa na zona leste de SP

Um empresário foi assaltado em frente de casa em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Ele estava dentro do carro, uma caminhonete, com a porta aberta, quando foi surpreendido por um assaltante. O homem tirou o empresário do veículo e, assim que o comparsa apareceu, eles fugiram com a caminhonete. Os suspeitos seguem foragidos.



