Dentro da notícia: Empresário é assaltado em frente de casa na zona leste de SP

Ele estava dentro de carro, com a porta aberta, quando foi surpreendido pelo criminoso

Balanço Geral|Do R7

Um empresário foi assaltado em frente de casa em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Ele estava dentro do carro, uma caminhonete, com a porta aberta, quando foi surpreendido por um assaltante. O homem tirou o empresário do veículo e, assim que o comparsa apareceu, eles fugiram com a caminhonete. Os suspeitos seguem foragidos.

