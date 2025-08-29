Dentro da Notícia: Falso entregador aterroriza moradores de Pinheiros
Criminoso finge ser entregador para roubar celulares e realizar transações bancárias
Um criminoso disfarçado de entregador tem causado preocupação no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ele se aproxima de condomínios em uma motocicleta, simulando uma entrega, para roubar celulares de pessoas desatentas. Além de roubar, o bandido exige o desbloqueio dos aparelhos para acessar informações e realizar transações bancárias.
