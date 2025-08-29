Dentro da Notícia: Falso entregador aterroriza moradores de Pinheiros

Um criminoso disfarçado de entregador tem causado preocupação no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo . Ele se aproxima de condomínios em uma motocicleta, simulando uma entrega, para roubar celulares de pessoas desatentas. Além de roubar, o bandido exige o desbloqueio dos aparelhos para acessar informações e realizar transações bancárias.

aqui!