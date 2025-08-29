Dentro da Notícia: Homem aproveita distração de motorista e rouba botijão de gás de caminhão

Um homem foi flagrado roubando um botijão de gás em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. O caminhão que carregava os botijões estava estacionado, e o motorista e o ajudante dele não estavam na cabine. O homem passou na frente da cabine para se certificar de que não haveria flagrante, subiu na caçamba do caminhão, pegou o botijão e foi embora. O prejuízo do roubo foi de cerca de R$ 210.



