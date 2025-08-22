Dentro da notícia: Patrola desce rua desgovernada e atinge pedestre

Uma patrola de 25 toneladas perdeu o freio, desceu uma rua desgovernada e atingiu uma pessoa. No momento do acidente, o local estava tranquilo e a máquina só parou quando atingiu um muro. A patrola é um aparelho de construção é utilizada para nivelar o asfalto. Veja as imagens.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!