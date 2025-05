Dentro da Notícia: Quadrilha invade casa e almoça antes de fugir com joias em SP

Cinco homens invadiram uma casa de um casal de mexicanos em Indianópolis, na zona sul de São Paulo. Eles tentaram realizar transferências via PIX e, em seguida, roubaram joias e eletrônicos. Os criminosos ainda almoçaram no local antes de fugir. Um dos suspeitos foi preso, e a polícia continua procurando os outros quatro envolvidos.



