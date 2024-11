'Deusa da vingança’: presa suspeita de ordenar 150 mortes, mulher é saudada ao chegar na cadeia

Gislaine de Carvalho, mulher de 38 anos conhecida como ‘Gigi Perigosa’, foi presa pela polícia do Paraná suspeita de ordenar a morte de pelo menos 150 pessoas. Ela é apontada como uma das líderes do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção criminosa criada para impedir o avanço do PCC em Santa Catarina.