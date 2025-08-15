Logo R7.com
Dez dias desaparecidos: polícia intensifica buscas pelos quatro amigos que foram cobrar dívida no PR

Os suspeitos foram vistos se locomovendo com um carro e um caminhão baú, onde a polícia acredita que também possam estar os desaparecidos, vivos ou mortos

A polícia intensificou as buscas pelos quatro amigos que desapareceram a caminho da cidade de Icaraíma, no Paraná. Os investigadores encontraram mais abrigos subterrâneos dos dois suspeitos de envolvimento no desaparecimento dos amigos. Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza foram ao Paraná para cobrar uma dívida de cerca de R$ 250 mil. Três deles são de São Paulo. Os suspeitos, os dois responsáveis pela dívida que seria cobrada, fugiram da polícia. Segundo testemunhas, eles foram vistos se locomovendo com um carro e um caminhão baú, onde a polícia acredita que também possam estar os desaparecidos, vivos ou mortos.

