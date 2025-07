Dez pessoas já foram apreendidas por ataques a ônibus em São Paulo

Mais de 800 ônibus foram vandalizados na Grande São Paulo , com estilhaços de vidro ferindo passageiros. Um dos casos mais graves envolveu uma criança de 10 anos atingida no rosto. Um homem foi preso em Santo Amaro após lançar uma pedra em um ônibus, enquanto três pessoas foram detidas na região metropolitana por vandalismo. A SPTrans repudiou os ataques e está colaborando com a polícia para investigar o aumento dos crimes contra o transporte público.



