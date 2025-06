‘Diaba loira’: mulher se torna traficante procurada após sofrer tentativa de feminicídio

Uma mulher conhecida como ‘Diaba loira’ se tornou uma traficante perigosa do Rio de Janeiro após ter se recuperado de uma tentativa de feminicídio. Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, é natural de Santa Catarina e se mudou para o Rio de Janeiro após sua recuperação de uma agressão que sofreu em 2022. Ela foi atacada por golpes de faca e teve seu pulmão perfurado. Eweline sobreviveu graças a uma cirurgia de emergência. Ela foi apelidada pelos policiais como ‘Diaba loira’ após trocar tiros com agentes empunhando um fuzil de uso restrito. Atualmente, Eweline é integrante do Comando Vermelho e segue foragida da Justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!