Diarista diz que não recebeu pelo serviço e acaba acusada de roubo pela patroa em Carapicuíba (SP)

Adriana Ribeiro Mendonça, diarista de 47 anos, acusa uma cliente de não ter pago por um serviço prestado em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Segundo Adriana, as duas haviam combinado que o pagamento seria feito quinzenalmente. Após um mês e meio de trabalho sem receber, somando mais de R$ 2 mil em dívidas, ela foi acusada de furto pela patroa. Além de registrar um boletim de ocorrência, Adriana compartilhou o caso nas redes sociais e descobriu que outras trabalhadoras teriam passado por situações semelhantes com a mesma mulher. A cliente confirmou à equipe de reportagem que está em dívida, mas se recusou a comentar as acusações. “Espero que as pessoas que trabalham como empregadas domésticas e diaristas sejam mais valorizadas”, desabafou.



