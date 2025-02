Diarista suspeita de roubar joias e relógios de clientes é presa em São Paulo

Uma mulher é suspeita de furtar residências enquanto trabalhava como diarista em São Paulo. Rose, de 52 anos, conquistava a confiança dos empregadores com seu bom trabalho antes de roubar joias e relógios. A polícia iniciou a investigação após três boletins de ocorrência semelhantes. Os agentes logo repararam que Rose havia trabalhado para as vítimas, e a mulher passou a ser considerada a principal suspeita. Apesar de ser indiciada, Rose aguarda o inquérito em liberdade. As autoridades pedem que outras possíveis vítimas compareçam à delegacia e investigam a possível participação de receptadores.