Diogo da Luz, especialista em aviação, analisa queda de helicóptero na região metropolitana de SP

A queda de um helicóptero em Caieiras, na região metropolitana de SP, deixou duas vítimas fatais. Outras duas pessoas estão internadas. Diogo da Luz, especialista em aviação, participou do Balanço Geral desta sexta-feira (17) para analisar o acidente. Ele falou sobre as condições do voo, especulou possíveis causas para a queda e explicou o que é o transponder, que funciona como uma placa provisória da aeronave.