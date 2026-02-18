Discussão por barulho de cães acaba em morte no Jardim Taipas, zona norte de São Paulo

Uma discussão entre vizinhos terminou com a morte de Alex Batista Filho, 47 anos, no Jardim Taipas, zona norte de São Paulo . O caso ocorreu por volta das 6h20 devido ao barulho dos cachorros do suspeito, conhecido como "Carioca".

Vizinhos relataram que as brigas sobre os latidos eram frequentes. Na manhã do ocorrido, após uma nova desavença, Carioca teria disparado contra Alex. O suspeito deixou para trás até mesmo os cães que motivaram as brigas.