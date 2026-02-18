Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Discussão por barulho de cães acaba em morte no Jardim Taipas, zona norte de São Paulo

Vizinhos relataram que as brigas sobre os latidos eram frequentes

Balanço Geral|Do R7

  • Google News

Uma discussão entre vizinhos terminou com a morte de Alex Batista Filho, 47 anos, no Jardim Taipas, zona norte de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 6h20 devido ao barulho dos cachorros do suspeito, conhecido como "Carioca".


Vizinhos relataram que as brigas sobre os latidos eram frequentes. Na manhã do ocorrido, após uma nova desavença, Carioca teria disparado contra Alex. O suspeito deixou para trás até mesmo os cães que motivaram as brigas.


O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), e o suspeito fugiu. A Polícia Militar, após denúncias, retornou à cena do crime, mas ele não foi localizado. O caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • balanco-geral

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.