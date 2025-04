DJ brasileira é presa em Portugal por suspeita de chefiar rede de prostituição

Uma DJ brasileira famosa foi presa em Portugal, suspeita de chefiar uma rede de prostituição de mulheres brasileiras no país europeu. Rebeka Epíscopo, que também é empresária e produtora musical, é conhecida na Europa como ‘Dj Beka’. Outras cinco pessoas foram presas na operação. Além da acusação de exploração sexual, o grupo criminoso é suspeito de sonegar contribuições ao sistema previdenciário de Portugal. Durante as apreensões, a polícia encontrou 107 mil euros, armas e munições.



