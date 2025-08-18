Logo R7.com
Doc Investigação traz novos detalhes sobre a Chacina de Passo Fundo (RS)

A repórter Thais Furlan apresenta as controvérsias e especificidades que envolvem o caso

Balanço Geral|Do R7

A edição desta segunda-feira (18) do programa Doc Investigação traz novos detalhes sobre o caso da Chacina de Passo Fundo, município do Rio Grande do Sul. A repórter Thais Furlan apresenta as controvérsias e especificidades que envolvem o caso. Entre elas, um homem preso que pode ser inocente, um triângulo amoroso e as vinganças que motivaram os crimes. O programa vai ao ar às 22h45 desta segunda-feira. Não perca!

