Dois carros viralizam após acumular mais de R$ 1 milhão em infrações de trânsito

Dois carros viralizaram após serem avaliados com mais de R$ 1 milhão em multas. Juntos, um Celta e um Corolla somam mais de três mil infrações. O Celta, apreendido em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, tem R$ 527 mil em dívidas e mais de 1.500 multas. O licenciamento do veículo está vencido desde 2015. Já o Corolla, apreendido no Itaim Bibi, zona oeste da capital, acumula R$ 583 mil em infrações e está com o licenciamento atrasado desde 2018.



