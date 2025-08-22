Logo R7.com
Dois carros viralizam após acumular mais de R$ 1 milhão em infrações de trânsito

Celta e Corolla somam mais de três mil multas, com cada veículo devendo mais de R$ 500 mil

Balanço Geral|Do R7

Dois carros viralizaram após serem avaliados com mais de R$ 1 milhão em multas. Juntos, um Celta e um Corolla somam mais de três mil infrações. O Celta, apreendido em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, tem R$ 527 mil em dívidas e mais de 1.500 multas. O licenciamento do veículo está vencido desde 2015. Já o Corolla, apreendido no Itaim Bibi, zona oeste da capital, acumula R$ 583 mil em infrações e está com o licenciamento atrasado desde 2018.

