Dois criminosos tentam invadir apartamento no centro de SP e são capturados após luta com vizinho

Imagens de câmeras de segurança flagraram dois suspeitos se aproximando da porta de um apartamento no centro de São Paulo. Após a moradora abrir a porta, os criminosos forçam a entrada e ameaçam a mulher. Um vizinho percebeu o barulho e tentou ajudar, enfrentando os criminosos. Durante a luta, um dos assaltantes tentou atacar com uma faca, mas esta bateu na parede e quebrou. Os bandidos fugiram, mas foram capturados pela Polícia Militar que passava pelo local. Ambos foram reconhecidos pelas vítimas e estão à disposição da Justiça.



