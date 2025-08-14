Logo R7.com
Dois criminosos tentam invadir apartamento no centro de SP e são capturados após luta com vizinho

Os criminosos foram reconhecidos pelas vítimas e estão à disposição da Justiça

Balanço Geral|Do R7

Imagens de câmeras de segurança flagraram dois suspeitos se aproximando da porta de um apartamento no centro de São Paulo. Após a moradora abrir a porta, os criminosos forçam a entrada e ameaçam a mulher. Um vizinho percebeu o barulho e tentou ajudar, enfrentando os criminosos. Durante a luta, um dos assaltantes tentou atacar com uma faca, mas esta bateu na parede e quebrou. Os bandidos fugiram, mas foram capturados pela Polícia Militar que passava pelo local. Ambos foram reconhecidos pelas vítimas e estão à disposição da Justiça.

